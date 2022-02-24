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محمود مسلم

عاجل.. بايدن: ننسق ردا قويا موحدا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

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محمد أباظة
06:39 ص | الخميس 24 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري تنسيقًا مع أعضاء حلف الأطلسي، لضمان رد قوي موحد على تحركات العملية الروسية، مضيفًا أن روسيا وحدها المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح التي ستحدث، وكذلك المعاناة الإنسانية، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز.

وأضاف «بايدن»، أنه سيراقب الوضع من البيت الأبيض، مستكملا: «هناك تحديثات منتظمة من فريقي للأمن القومي».

وسيلقى رئيس الولايات المتحدة كلمة حول «عواقب» ما ستتكبده روسيا بسبب «هجوم غير مبرر» حسبما وصفه، ومن المقرر أن يجتمع اليوم بنظرائه بالمجموعة السبع، بحسب ما نشرته «فرانس برس».

وأعلن الروسي فلاديمير بوتين منذ دقائق، بدء العملية العسكرية الروسية بمنطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لن تتسامح مع تهديدات أوكرانيا، وأن أي تدخل أجنبي سيلقى ردًا من الجيش الروسي، مطالبا الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.

وأفاد مراسلون أجانب بسماع دوي 4 انفجارات بمحيط العاصمة الأوكرانية، عقب لحظات من إعلان الرئيس الروسي بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، بجانب دوي إطلاق نيران بمحيط مطار بوريسبيل، ما نتج عنه إلغاء جميع الرحلات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.