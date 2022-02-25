137 قتيلا أوكرانيا حصيلة اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن حصيلة اليوم الأول لـ العملية العسكرية التي شنتها روسيا على بلاده، وقال إن حصيلة اليوم الأول من العمليات العسكرية الروسية ضد بلاده هي 137 قتيلا أوكرانيا.

«زيلينسكي»: هناك مجموعات تخريبية روسية في كييف

وقال الرئيس الأوكراني، إن بلاده تركت بمفردها لمواجهة روسيا، مضيفا أن هناك مجموعات تخريبية روسية في كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت مصادر إعلامية، أن القوات الروسية سيطرت على جزيرة الثعبان الاستراتيجية الأوكرانية، المعروفة باسم «زمييني»، الواقعة بالبحر الأسود والقريبة من رومانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

و«جزيرة الثعبان»، تقع في البحر الأسود على بعد 35 كيلومترا عن السواحل الأوكرانية.

فقدان الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على جزيرة الثعبان

من جانبه، قال حرس الحدود الأوكراني، إنه فقد السيطرة على الجزيرة، مضيفا عبر «فيس بوك»، إنه حسب المعلومات المتوفرة، جزيرة زمييني، سيطرت عليها القوات الروسية، مشيرا إلى فقدان الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«روما»: أزمة أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قال في وقت سابق، إن أزمة أوكرانيا قد تستمر لفترة طويلة ويجب أن تكون أوروبا مستعدة لذلك، موجها، خلال القمة الاستثنائية لمجموعة الـ7 الكبرى «الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة»، الشكر لواشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن، على تبادل المعلومات في الأسابيع الأخيرة، كما شكر المفوضية الأوروبية على العقوبات الجيدة ضد روسيا المطروحة على الطاولة.

وأوضح دراجي: «يجب أن نكون متحدين وحازمين، ويجب أن نعيد تأكيد دعمنا الكامل لأوكرانيا في كل لحظة ممكنة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا غير منطقية تماما، وسيأتي بنتائج عكسية وستتسبب في توقف الدول الغربية عن شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.