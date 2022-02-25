دبلوماسي أوكراني: مقتل 18 شخصا بصاروخ روسي.. وأوروبا معرضة للتلوث النووي

قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، إن 18 شخصا قتلوا بصاروخ روسي استهدف «أوديسا» الواقعة على ساحل البحر الأسود، وقال الدبلوماسي الأوكراني، إن بلاده بحاجة لمزيد من الإمدادات المضادة للطائرات

وأشار كورسونسكي، إلى أن القوات الروسية حاولت السيطرة على مطار قرب كييف لتنفيذ إنزال، موضحا أن روسيا تنقل جنودا وآليات إلى أوكرانيا بدون شارات تعريفية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل

وأوضح الدبلوماسي الأوكراني، أن أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل، مشيرا إلى أن القوات الروسية التي سيطرت على المفاعل لا تعرف كيف تتحكم به، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتابع كورسونسكي قائلا، إن على الصين أن تعبر بصراحة عن رفضها لـ العملية العسكرية الروسية.

رئيس بوليفيا السابق: تدخل واشنطن دفع روسيا وأوكرانيا للصدام

من جانبه، قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن واشنطن بتدخلها دفعت روسيا وأوكرانيا للصدام، مضيفا أن الحرب ليست حلا أبدا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح موراليس: «نحن ممثلو ثقافة السلام وبوليفيا بلد مسالم ومعاد للإمبريالية وندين التدخل الأمريكي لدفع دولتين للصدام ولا يمكن لأوروبا أن تصبح مسرحا للولايات المتحدة ضد الدول ذات السيادة».

بدورها، دانت وزارة الخارجية الفنزويلية، العقوبات الغربية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، ودعت للتسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، معربة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الفنزويلية، إنها تأسف لانتهاك اتفاقيات مينسك من قبل حلف شمال الأطلسي «الناتو» بمبادرة من الولايات المتحدة.