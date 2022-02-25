رئيس أوكرانيا ينفي مغادرة كييف: إصابة 316 في العملية العسكرية الروسية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه لم يغادر العاصمة «كييف» وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف، مشيرا إلى أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا أمس الخميس في اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، وأن 316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

«زيلينسكي»: الغرب يتحدث فقط عن دعم أوكرانيا

واضاف زيلينسكي، عبر «تيليجرام»، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها، موضحا في كلمة إلى الأوكرانيين: «اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا، لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد».

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى ان بلاده ليست في حلف شمال الأطلسي «الناتو» الآن: «ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟».

الرئيس الأوكراني: سألت 27 قائدا أوروبيا عن العضوية في «الناتو»

وقال الرئيس الأوكراني، إنه سأل 27 قائدا أوروبيا عن عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي «الناتو» ولم يجبه أحد، موضحا أنه لا يرى أحدا مستعدا للقتال مع بلاده، وانتقد زيلينسكي، حلفاءه، بسبب تركهم أوكرانيا وحيدة أمام روسيا.

وشكك زيلينسكي، بالتزام الحلف بضمان عضوية بلاده في «الناتو»، متسائلا: «مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف الأطلسي؟ الجميع خائفون».

وقال الرئيس الأوكراني، إنه الهدف رقم 1 بالنسبة إلى روسيا، بحسب المعلومات، وعائلته هي الهدف رقم 2 لـ موسكو.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، دعت في وقت سابق، السكان، إلى التزام حظر التجوال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان زيلينسكي، دعا الزعماء الأوروبيين إلى دعم عملية حفظ سلام أممية في بلاده وفرض عقوبات قوية على روسيا، وقال في كلمة موجهة إلى المشاركين في قمة طارئة لـ الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إنه يجب فرض عقوبات اقتصادية ومالية قوية على روسيا فورا.