«لوجانسك»: 10 مراكز سكنية تعرضت لقصف أوكراني لـ33 مرة

أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية الانفصالية، التي حصلت على الاعتراف الروسي باستقلالها، إنه مع حلول الساعة الثالثة صباحا بتوقيت موسكو «الثانية صباحا بتوقيت القاهرة»، قصف الجيش الأوكراني، 10 مراكز سكنية لـ33 مرة، مضيفة في بيان، أن معطيات ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، أشارت إلى أن العمل جار في الوقت الراهن، لتحديد الخسائر البشرية والمادية.

وكان مصدران، قالا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن مسؤولا رفيعا بـ الإدارة الأمريكية، أطلع مشرعين أمريكيين، أمس الخميس، على آخر التطورات فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

القوات الروسية دخلت إلى أوكرانيا عبر بيلاروسيا

وقال المصدران، إن القوات الميكانيكية الروسية تمكنت من الدخول إلى أوكرانيا عبر بيلاروسيا وتبعد الآن نحو 20 ميلا «نحو 32 كيلومترا» عن «كييف».

وأوضح المصدر، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية، قالوا إن تشكيلا روسيًا آخر دخل أوكرانيا من روسيا على مسافة أبعد قليلا، لكن كلاهما كان متجهًا نحو كييف بهدف تطويق المدينة.

دعوة أمريكية لاستبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن

وكان موقع «أكسيوس»، كشف في وقت سابق، عن مشروع قرار لـ«الكونجرس» الأمريكي يدعو إلى استبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مشروع القرار ليس لديه أي فرصة تقريبا لتطبيقه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويدعو القرار الأمريكي، منظمة الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات إجرائية فورية لتعديل المادة 23 من ميثاقها لاستبعاد روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، كما ناقش القرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ودعم الجمهوريات المنشقة، مشيرا إلى أنهما يشكلان تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.