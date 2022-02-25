قوات روسيا على بعد 30 كيلومترا من «كييف» وجيش أوكرانيا يحاول منعها

نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن مصادر أمريكية، قولها إن القوات الروسية على بعد نحو 30 كيلومترا من عاصمة أوكرانيا «كييف»، فيما أشارت مواقع إخبارية، إلى أن الجيش الأوكراني فجر جسرا لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو العاصمة.

وأشار الجيش الأوكراني، إلى اشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو كييف، كما لفتت أنباء إلى استهداف منصة صواريخ «إس 300» أوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انطلاق الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف من «تشرنوبيل»

وقالت مواقع إخبارية، إن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من «تشرنوبيل».

خارجية أوكرانيا: «كييف» لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب، إن كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941، منددا بالهجوم الصاروخي الروسي المروع على عاصمة بلاده.

وكانت الحكومة الألمانية، تعهدت في وقت سابق، بتعزيز الإنفاق العسكري في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، إن الوقت حان لإحداث نقطة تحول في الاستثمار الدفاعي الألماني الذي طالما كان هدفا لانتقادات الحلفاء الغربيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.