اشتعال النيران بمبنى سكني في «كييف» بعد اصطدام طائرة روسية به «صور»

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن النيران، اشتعلت بمبنى سكني في عاصمة البلاد «كييف» بعد اصطدام طائرة روسية به، على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، فيما أوضحت قناة «العربية» الإخبارية، أن المبنى السكني، مكون من 9 طوابق.

وأضافت «العربية»، أن إصابات وقعت جراء تعرض موقع حدودي أوكراني في منطقة زابوروجيا لضربة صاروخية.

«روبيو»: إطلاق أكثر من 30 صاروخا على كييف في 40 دقيقة

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن بلاده ملتزمة بدعم أوكرانيا بمواجهة هذا الهجوم الروسي غير المبرر، فيما أشار السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى إطلاق أكثر من 30 صاروخا على كييف في آخر 40 دقيقة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، أعلن أمس الخميس، دخول مجموعات تخريب روسية إلى عاصمة بلاده «كييف»، مضيفا أنهم يريدون تدمير أوكرانيا سياسيا من خلال تدمير رئيس الدولة.

وأوضح زيلينسكي: «أنا باق في الحي الحكومي مع آخرين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

موسكو: طرد واشنطن لمستشار السفارة الروسية خطوة غير ودية

وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أكد في وقت سابق، أن موسكو تعتبر طرد واشنطن لمستشار السفارة الروسية لديها سيرجي تريبلكوف، خطوة إضافية غير ودية تجاه روسيا.

وأوضح أنطونوف: «نعتبر الطرد الجديد خطوة أخرى غير ودية تهدف إلى تقليص الوجود الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة وردّنا لن يتأخر».

وكان دبلوماسيون، قالوا في وقت سابق، إن واشنطن طلبت التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أشارت مصادر دبلوماسية، إلى ان مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن الرئيس جو بايدن، لم يجر اتصالا ثانيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفة: «لا يمكن لنا أن نملي على بوتين أفعاله لكننا حريصون على فشله استراتيجيا».

«البيت الأبيض»: تكلفة الاستيراد في روسيا سترتفع بسبب تدهور الروبل

وأوضح «البيت الأبيض»، أن تكلفة الاستيراد في روسيا سترتفع بسبب تدهور قيمة الروبل، مضيفا أن واشنطن لم تحبذ خيار العقوبات على روسيا لكن بوتين لم يترك للولايات المتحدة أي خيار.