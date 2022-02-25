مسؤولون أوكرانيون: الطائرة التي سقطت فوق «كييف» أوكرانية وليست روسية

قال مسؤولون أوكرانيون، إن الطائرة التي سقطت فوق عاصمة البلاد «كييف» أوكرانية وليست روسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية، أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن حريقا اندلع في مبنى سكنى متعدد الطوابق في جنوبي العاصمة «كييف» نتيجة إصابته بجسم مجهول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الطوارئ الأوكرانية»: المبنى مهدد بالانهيار

وأشارت «الطوارئ الأوكرانية»، عبر «فيس بوك»، إلى أن المبنى مهدد بالانهيار.

بدورها، قالت إدارة مدينة «كييف» عبر «تليجرام»، إن الحادث أدى إلى إصابة 3 أشخاص، أحدهم في حالة خطرة.

وكان مستشار رئيس وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن عاصمة أوكرانيا «كييف» تتعرض لضربات بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية، وفقا لما ذكبرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.