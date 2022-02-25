«مصر القديمة» إضافة سياحية إلى السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

تتميز مدينة شرم الشيخ منذ نشأتها بوجود مناطق تاريخية وهامة وهي أحد المراكز التي يقوم السياح بزيارتها، من هذه المعالم السياحية بشرم الشيخ السوق التجاري القديم.

السوق التجاري القديم Old Market، أنشأ عام 1995مع بدء معرفة السياح بوجود مدينة شرم السيخ، الغرض من إنشائه هو عمل بازارات لبيع المنتجات للسياح.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال لـ«الوطن»، إن هناك مشروع يجري تنفيذه في منطقة السوق التجاري سيكون إضافة قوية للسوق وقبلة سياحية للزوار، وهي مصر القديمة old Egypt، وهو فكرة تنفيذ مشروع مصغر لعراقة مصر القديمة.

مصر القديمة ومحاكاة الغوري والحسين

قال محافظ جنوب سيناء خلال جولته ليلة أمس في منطقة السوق التجاري القديم إن حي مصر القديمة المستهدف افتتاحه قبل مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل جري تنفيذ هو عبارة عن محاكاة للأحياء القديمة بالقاهرة مثل الغورية والحسين وغيرهما من الاحياء العتيقة، والتي تمثل اضافة لأنواع السياحة المتعددة بمدينة شرم الشيخ.

أضاف أن المشروع سوف يكون قبلة للسياح لأن السياح يعشقون مصر القديمة والاحياء التاريخية في مصر، مطالبا بضرورة انتهاء المشروع قبل قمة المناخ.

السوق التجاري القديم علامة مميزة.

أكد اللواء خالد فودة أن حي السوق التجاري القديم علامة مميزة في شرم الشيخ فلابد كل من يزور شرم الشيخ أن يذهب إلي زيارة للسوق التجاري القديم والتقاط الصور التذكارية، مشيرا إلي أنه قام بزيارة إلي السوق وشدد على اصحاب المطاعم الكافيهات بضرورة الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

وقال ان السوق التجارى القديم يشتمل على عدد كبير من المطاعم المختلفة الكافيهات والبازارات والاماكن الترفيهية والفنية والتكوينات الجبلية والشلالات فضلا على مسجد الصحابة والذى يعد تحفة فنية معمارية فريدة ويعد من اهم المزارات الدينية، ويتنوع الزائرون ما بين مصريون وعرب وكافة الجنسيات الاخرى.