الغرف السياحية: 45% من فنادق شرم الشيخ بدأت التحول لتصبح صديقة للبيئة

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نحو 45% من فنادق شرم الشيخ، تقدمت إلى الغرفة بطلبات للتحول لتكون منشآت صديقة للبيئة، لافتا إلى أن الغرفة بدأت في تلقي طلبات الفنادق مطلع شهر فبراير الجاري، موضحا أنه بحلول شهر سبتمبر المقبل، ستكون كل المنشآت الفندقية بشرم الشيخ -وعددها أكثر من 130 فندقا- ستصبح صديقة للبيئة وتطبق كل معايير السياحة الخضراء.

فنادق شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف قمة المناخ

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن»، أن كل فنادق شرم الشيخ ستكون جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ COP27 في دورته الـ27، والمقررة إقامته بالمدينة خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحا أنه جرى تخصيص 33% من الغرف الفندقية الموجودة بشرم الشيخ لضيوف المؤتمر، مع وضع أسعار خاصة لإقامة الضيوف، وفقا لدرجة نجومية كل فندق.

عدم استخدام الطاقة الشمسية لن يمنع حصول فنادق شرم الشيخ على شهادة المنشآت الصديقة للبيئة

وأشار إلى أن تحول كل فنادق شرم الشيخ لتكون صديقة للبيئة بحلول شهر سبتمبر المقبل، سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحة الوافدة إليها من مختلف دول العالم، موضحا أن المقاصد السياحية التي لن تستخدم الطاقة النظيفة أو تراعي المعايير البيئية والمناخية، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن عدم قدرة العديد من فنادق شرم الشيخ على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر وحيد للطاقة لن يكون عائقا أمام حصولها على شهادة المنشآت الصديقة للبيئة، خاصة أن فنادق المدينة تستخدم جميعها الكهرباء، وهي أيضا مصدر للطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، مشددا على ضرورة التزام كل الفنادق بالمعايير البيئية للتحول نحو السياحة الخضراء ضمن استراتيجية التنمية المستدامة للمدن السياحية.