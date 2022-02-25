الإنتاج الحربي توقع عقدين للتدبير والتصنيع للهاوتزر مع «هانوا» الكورية الجنوبية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر «K-9» بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي - متمثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» في العقد الأول وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» في العقد الثاني - وشركة «هانوا» الكورية الجنوبية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وعدد من القيادات ممثلي القوات المسلحة والسفير الكوري الجنوبي بمصر والملحق العسكري الكوري الجنوبي، حيث أُجريت مراسم التوقيع بمصنــع إنتــاج وإصـلاح المدرعـات «200 الحربي».

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن هذا التوقيع يأتي في إطار مساعي الدولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين، مضيفاً أن توقيع العقدين يأتي في إطار توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر «k9A1 EGY» محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "هانوا"، والذي شهد مراسم توقيعه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مطلع الشهر الجاري، وذلك بحضور كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية «DAPA».

مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطورا غير مسبوق في العلاقات

وأوضح الوزير "مرسي" أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطوراً غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، مشيراً إلى زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة في معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX-2021» الذي أقيم في شهر أكتوبر من العام الماضي حيث أتيحت له الفرصة للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة في مجال الصناعات العسكرية كما قام بزيارة شركتيّ "هيونداي ويا" و"هانوا" الكوريتين المنتجة للهاوتزر «k-9» ١٥٥مم عيار 52 والذي تفقده خلال هذه الزيارة.

وأعرب الوزير "مرسي" عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكداً على إستمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والإرتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومي.

من جانبه أوضح السفير الكوري الجنوبي بمصر السيد هونج جين ووك، أن الجانب الكوري الجنوبي ينظر الآن إلى مصر كشريك إستراتيجي وكدولة مستقرة لها دور فعال ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة وقوى بشرية ماهرة خاصةً من الشباب فضلاً عن كون مصر مركزاً إستراتيجياً للشركات الكورية الجنوبية في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد «جين ووك» على أنه من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تعاوناً أكبر بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات «الكورية الجنوبية-المصرية» توطدت بشكل كبير خلال السنوات التي تلت الزيارة الهامة للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لكوريا الجنوبية عام 2016 والاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى كافة مجالات التعاون، كما أوجدت زيارة السيد الرئيس/ مون جاى إن الرسمية إلى مصر خلال الشهر الماضي قوة دفع لتعزيز التعاون بين كوريا ومصر فى عدة المجالات.

ممثل شركة "هانوا" الكورية يعرب عن سعادته بالتعاون العسكري

وأعرب ممثل شركة "هانوا" الكورية عن سعادته بالتعاون العسكرى مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الجانبين واصفاً التعاون مع مصر بأن له طابع خاص ويعد من أهم المشروعات التي تسعى الشركة إلي تحقيقها، كاشفاً أن الجانب المصري قام بعملية الاختبارات للهاوتزر K9في عدة بيئات وتضاريس مختلفة داخل مصر وثبتت خلال تلك الاختبارات كفاءة المدفع.

بدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي مع العديد من الشركات الكورية الجنوبية في مجال الصناعات المدنية المختلفة مثل تدوير المخلفات وإنتاج كاميرات المراقبة، مشدداً أن التعاون مع هذه الشركات يكون قائماً على توطين التكنولوجيا والإستفادة من الخبرة الصناعية الكورية والتي تحظى بتقدير واحترام الجانب المصري بما يعود بالإيجاب على الشعبين الصديقين، معرباً عن تطلع الوزارة إلى أن يمثل هذا التوقيع لعقديّ التوريد والتصنيع المشترك للهاوتزر «K9» دفعة جديدة لتعزيز سبل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الكوري الجنوبي بالشكل الذي يعود بالنفع على الطرفين.

وقد وقع العقد الأول كل من المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» والسيد Cha Joonho نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا ديفينس الكورية الجنوبية، وقام بتوقيع العقد الثاني المهندس اميل حلمي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» والسيد Cha Joonho نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا ديفينس الكورية الجنوبية، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد محمد فؤاد مترجم والسيد محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.