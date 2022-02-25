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وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على محطة «تشيرنوبيل» النووية

كتب:

شيماء عادل
10:24 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة «تشيرنوبيل» للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، منذ قليل، ونقلته وكالة سبوتنك الروسية: «تم الاتفاق مع جنود كتيبة حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية على الأمن المشترك لوحدات الطاقة.. ويواصل أفراد المحطة النووية خدمة المرافق في الوضع العادي ومراقبة الوضع الإشعاعي».

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