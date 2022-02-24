الدفاع الروسية: عطلنا 74 هدفا أرضيا من البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانية بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، اليوم، ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، إنه نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية، بالإضافة إلى11 مطارًا جويًا، و18 منظومة صواريخ من طراز «S-300» ونظام دفاع الجوي من طراز M1.

إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية و4 طائرات هجومية مسيرة

كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز «بيرقدار تي بي2».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن فجر اليوم، بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، منعاً لعسكرة أوكرانيا من الغرب بحسب الجانب الروسي، وهو الأمر الذي لاقى استهجانا وغضبا دوليا.

موسكو: العملية ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها

وكانت روسيا أعلنت أن الضربات على أوكرانيا دمرت 74 منشأة عسكرية، وهي العملية التي كانت بدأت فجر اليوم بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أعلنت الشرطة الأوكرانية أن روسيا نفذت 203 هجمات على أوكرانيا، فيما أكدت موسكو أن عمليتها ستستمر إلى حين تحقيق أهدافها.

فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية للسيطرة على أحد المطارات الاستراتيجية في العاصمة كييف.