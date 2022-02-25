طقس الإسماعيلية اليوم.. رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة، طقاس غير مستقر، مائل للبرودة على كافة أنحاء المحافظة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ في بعض المحافظات، كما شهدت المحافظة زيادة حركة الرياح المثيرة للأتربة داخل المدينة وفي المراكز والمدن، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد هدوئها أمس الخميس.

شبورة على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية شبورة خفيفة فجر اليوم الجمعة، لم تؤثر على حركة الطرق أو السيولة المرورية صباح الجمعة، وانتشرت الخدمات والارتكازات الأمنية على طرق الإسماعيلية الصحراوي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية - السويس، والإسماعيلية- بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية- الزقازيق الزراعي.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير بسرعة أو تجاوز السرعات المقررة، لعدم التسبب في أي حوادث، خاصة مع التقلبات الجوية.

سحب ممطرة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن هناك استمرار لتدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مع استمرار تأثير السحب الممطرة على السواحل الشرقية والدلتا والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى.

وبحسب البيان، توقعت الهيئة أن تتقدم السحب الممطرة إلى شرق البلاد ومناطق من مدن القناة وسيناء، مع تقدم الوقت، إضافة إلى نشاط الرياح على شمال البلاد ومسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وقال البيان، إن فرص سقوط الأمطار تزداد اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة خلال ساعات الصباح، فيما يستمر تأثير الرياح الشمالية الرطبة على شمال البلاد، يصاحبها تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا تمتد خفيفة الي القاهرة.

طوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية اليوم الجمعة، تحسبا لأي تساقط للأمطار خلال الساعات المقبلة أو تراكم للمياه، وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، محافظ الإسماعيلية، على أن كافة فرق الانتشار والتدخل السريع جاهزة للتدخل حال تساقط أي أمطار طبقا لخطة انتشار تم إعدادها خلال الفترة الماضية.