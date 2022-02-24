تجديد حبس 4 أشخاص حاولوا التخلص من «طفل سفاح» بمجمع الإسماعيلية الطبي

قررت نيابة الإسماعيلية، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بمحاولة قتل والتخلص من طفل رضيع بعمر أيام، في مفرمة النفايات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين بينهم والدة وجدة الرضيع، وعاملة في مجمع الإسماعيلية، وشقيقها، للتوصل إلى سبب محاولتهم ارتكاب الواقعة.

التحقيقات: الأم حملت سفاحا.. وحاولت التخلص منه

وقالت مصادر أمنية أن الأم تدعى «مريم ع. س.» 23 سنة، أنجبت الطفل من علاقة غير شرعية وحاولت التخلص منه بسبب زواجها قبل 3 أشهر من شخص آخر، واعترفت الأم بتسليمها الطفل إلى والدتها وتدعي «رشا م. ع.»، 42 سنة، والتي حاولت التخلص منه بمساعدة أحد الجيران، بعد توجهه بها إلى شقيقته العاملة في مجمع الإسماعيلية الطبي.

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد البرماوي، القبض على المتهمين الأربعة وإحالتهم الي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي قسم شرطة ثالث، بلاغا بالعثور على طفل رضيع في مفرمة نفايات مجمع الإسماعيلية الطبي.

ووجه اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم شرطة ثالث برئاسة المقدم محمد البرماوي، لفحص الواقعة والبلاغ لمعرفة هوية الشخص الذي ألقى الطفل بالنفايات.

ونجح النقباء كامل قمحاوي ومروان منصور ومحمود منصور ومحمود الخولي وعبد الرحمن عبد المقصود، في تفريغ كافة كاميرات المجمع الطبي وتتبع حركات المبلغة، وتوصلوا إلى أن عاملة المستشفى اصطحبت الطفل وقامت بإلقائه في النفايات وعادت بعد فترة وأخرجته وأبلغت الأمن بالعثور عليه متوفى.

إلقاء القبض على المتهمين

ونجح ضباط البحث الجنائي بعد مواجهة المتهمة بتفريغ الكاميرات من تحديد هوية 3 متهمين بينهم شقيق عاملة المستشفى ويدعى «إبراهيم ش.»، 43 سنة، عامل بإحدى الجهات الحكومية، وتسليمه للطفل لها، بعدما حصل عليه من أسرته للتخلص منه.