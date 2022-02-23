تجديد حبس قاتل صديقه في الإسماعيلية بسبب 350 جنيها

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بتجديد حبس قاتل صديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة القتل التي شهدتها قرية أبو عطوة قبل عدة أيام.

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى منطقة ارتكاب الواقعة لتمثيل الجريمة التي قام بارتكابها كاملة، بعد إرشاده عن السلاح المستخدم في الواقعة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بقتل صديقه في مشادة نشبت بينهما على خلاف مالي، وتطور الأمر إلى مشاجرة داخل إحدى المزارع القريبة من منزله.

وقال المتهم خلال التحقيقات معه، إن المجني عليه اقترض منه 350 جنيها خلال الفترة الماضية، ولم يردها له رغم مطالبته بها أكثر من مرة.

وتابع «إحنا صحاب من زمان، ولم يكن قصدي قتله، أصبته بسلاح أبيض واكتشفت وفاته بعد ساعات متأثرا بإصابته».

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالي بوجود شاب مصاب وغارق في دمائه في منطقة الزغابة بقرية أبو عطوة التابعة لمركز الإسماعيلية.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت الشاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية حينها، إن الشاب وصل مصابا بعدة طعنات وجرح نافذ، إلا أنه توفى متأثرا بإصابته بعد 5 ساعات من وصوله المستشفى.

تشكيل فريق بحث

وأمر اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مروان الطحاوي لفك لغز الواقعة.

ونجح ضباط المباحث في القبض على المتهم بعد فراره، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.