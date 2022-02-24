طقس الإسماعيلية اليوم: هدوء حركة الرياح.. وسيولة مرورية على الطرق

شهد طقس محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس استقرارا ملحوظا بدءا من الساعات الأولى من الصباح، رغم تقلب الأحوال الجوية في بعض المحافظات المجاورة.

وشهدت الإسماعيلية صباح اليوم، طقسا مشمسا مع انعدام للشبورة على كافة الطرق السريعة والصحراوية خلال أول ساعات الصباح.

«الأرصاد»: نشاط للرياح خلال 48 ساعة على منطقة القناة

وبحسب البيان الرسمي لهيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع نشاط للرياح على السواحل الشمالية ومدن القناة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تزايد الإحساس ببرودة الطقس بسبب الرياح الشمالية.

وأضاف البيان أن الرياح تتسبب في أجواء مغبرة ورمال مثارة وانخفاض في الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا على مدار 48 ساعة.

وقال بيان الهيئة إن صور الأقمار الصناعية خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع دخول السحب الممطرة إلى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، لتصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى الآن 24 ودرجة الحرارة 17 درجة مئوية.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت الأجهزة التنفيذذية في محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس.

وقال بيان رسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه جاهزة للانتشار وفق خطة الطوارئ حال حدوث أي أمطار على محافظات القناة.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مع انتشار الخدمات الأمنية.

وحذر رجال المرور، المواطنين، من السرعة الزائدة خلال السير على الطرق السريعة والصحراوية لعدم تعريض حياتهم للخطر أو التسبب في حوادث مرورية.