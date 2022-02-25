«الدوم» يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر برنامج الدوم منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد استمرار اشتعال المنافسة، والتي شهدت مرحلة اختبار الـ60 ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

المرحلة الثانية من الدوم هي مرحلة المفتاح الذهبي

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديداً للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي، والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم بشكل أكبر أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، والتي ستسمر على مدار 5 حلقات من أجل اختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

أعمار المشتركين من 16 إلى 28 عاما

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ82 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

«الدوم» هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.