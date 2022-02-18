أبرز لقطات برنامج الدوم: لميس الحديدي ترفض متسابقة خوفا عليها

عرض مساء أمس أولى حلقات برنامج الدوم، المذاع عبر شاشة قناة ON، وهو برنامج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث واللقطات.

أبرز لقطات برنامج الدوم

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز لقطات الحلقة الأولى من برنامج الدوم:

بدأت الحلقة الأولى من برنامج الدوم باختبارات المتسابقين في مجال التقديم التليفزيوني أمام لجنة التحكيم التي تتكون من الإعلاميات لميس الحديدي، ونجوى إبراهيم، وجاسمين زكي.

وخلال الحلقة ظهر متسابق يدعى محمد رضا، أثار جدل لجنة التحكيم بسبب الشبه الكبير بينه وبين المذيع يوسف الحسيني، وقال المتسابق أنه يحب مجال الإعلام منذ صغره على الرغم من أنه بعيد عن مجال دراسته «إدارة الأعمال»، وتمكن في النهاية من الحصول على موافقة لجنة التحكيم والصعود إلى المرحلة التالية من المسابقة.

لميس الحديدي: لا أؤمن بالحيادية في الإعلام

كما تصدر حديث لجنة التحكيم عن الموضوعية والحيادية تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها لا تؤمن بالحيادية في مجال الإعلام، فهي تعرض وجهات النظر المختلفة لجميع الموضوعات، ولكنها في النهاية تتبنى رأيا معينا، وهذا ما عارضته نجوى إبراهيم.

ورفضت «الحديدي» متسابقة تدعى ندى قنديل خوفًا عليها من صعوبات المهنة، بسبب توترها أثناء إلقائها، وقالت: «أنا حبيتك بس مش هقدر أديكي صوتي لأني خايفة عليكي مش هتستحملي التوتر ده»، بينما وافق الثنائي جاسمين ونجوى إبراهيم عليها.

حيرة لجنة التحكيم بسبب متسابقة

وشهدت فقرة الغناء خلال أحداث الحلقة الأولى من البرنامج حالة من الحيرة انتابت لجنة التحكيم المكونة من عمرو مصطفى، أمير طعيمة، حميد الشاعري بعد أداء المتسابقة نادين علام التي طالبوا دخولها مرة أخرى بعد رفضها وأداء أغنية مختلفة وتم قبولها في النهاية.