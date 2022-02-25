بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق «مطروح- إسكندرية»

أصيب 12 شخص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث، انقلاب أتوبيس ركاب على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي بمنتصف الطريق في منطقة سيدي عبد الرحمن، أمام قرية مراسي السياحية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، لتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل مصابي حادث الأتوبيس لمستشفى العلمين

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي بالساحل الشمالي، مصابي حادث الأتوبيس الذى انقلب على طريق مطروح إسكندرية، وهم، خالد أحمد صالح، 33 سنة من الأقصر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالأذن اليمنى، وأحمد السيد محمد، 28 سنة من الإسماعيلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وحسن إمام مهران، 27 سنة من الإسماعيلية مصاب بكدمة شديدة بالفقرات القطنية وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد مهران، 31 سنة من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن والحوض وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد أكرم محمد إبراهيم، 18 سنة من المنصورة، مصاب بكدمة شديدة بالضلوع وسحجات متفرقة بالجسم، ووليد حافظ الدراملي، 25 سنة من المنيا، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وفادي عيد نجيب، 23 سنة من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة، علي فؤاد أحمد، 36 سنة من بورسعيد، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وكريم أحمد هشام، 21 سنة من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومصطفى محمد علي، 24 سنة من سوهاج، مصاب بكدمات شديدة بالضلوع وسحجات متفرقة في الجسم، وياسر شعبان حسن، 25 سنة من قنا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعماد بولس عبد المالك، 50 سنة من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

خدمات طبية لمصابي حادث الأتوبيس

وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لمصابى حادث أتوبيس طريق مطروح - إسكندرية، من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الطواريء بمستشفى العلمين، وجاري إستكمال الأشعة والتحاليل والفحوصات تحت إشراف ومتابعة من الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.