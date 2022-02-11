مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «مطروح - إسكندرية»

لقى شخص مصرعة وأصيب 15 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة أتوبيسات غرب ووسط الدلتا على طريق «مطروح - إسكندرية» الساحلي الدولي بنطاق مركز ومدينة الضبعة بمنطقة حسنبك، ، فجر اليوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل مصابي حادث أتوبيس مطروح مستشفى الضبعة

ونقلت سيارات الإسعاف جميع مصابي حادث الخمسة عشر وجثمان المتوفى من موقع الحادث بعد إجلائهم إلى مستشفى الضبعة المركزي وهم الشحات السيد محمد عبدالواحد، 56 سنة، من الإسكندرية جثة هامدة، وعلي محمد حسين، 37 سنة، من مطروح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالرأس، ووائل ضيف الله خالد، 41 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد هاني عبدالجواد، 31 سنة، من مطروح مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عامر عبدالغني، 30 سنة، من مطروح، مصاب بكدمات شديدة بالركبة اليسرى والظهر، وجرح بالفم، ومينا جبريال 22 سنة من سوهاج، مصاب بجرح بالرأس واليد اليمنى وكدمات بالجسم، ومحمد حامد عامر، 30 سنة، من مطروح مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وطارق كامل ابراهيم من الزقازيق مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن، ومحمود مسعد خليل 28 سنة من مطروح، مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وياسر عبدالعزيز عبدالجواد 33 سنة من مطروح مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن والركبة والصدر والحوض، ومحمود حسين عبدالوهاب، 35 سنة، من مطروح مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن واشتباه كسر ببعض العظام، وإبراهيم عبدالباسط علي، 28 سنة، من مطروح مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وعبدالرحمن السيد سالم، 24 سنة، من مطروح مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالكتف، وعاصي محمود عبدالكريم من مطروح مصاب باشتباه pc واشتباه نزيف بالبطن، ونورالدين مجدي صلاح الدين، 22 سنة، من مطروح مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، وكريم ياسر حسين، 22 سنة، من مطروح مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر.

الشرطة تعاين حادث أتوبيس مطروح

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة والأجهزة الأمنية بمطروح إلى موقع حادث أتوبيس مطروح، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته، وتحرر عن ذلك محضر بالحادث وجاري العرض على النيابة.