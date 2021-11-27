إصابة 30 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 30 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة بطريق مطروح- الإسكندرية الساحلي، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى مكان الحادث، كما تم عمل الإسعافات الأولية وخروجهم من المستشفى، وتم حجز 3 أشخاص من بينهم قائدا السيارة النقل والأتوبيس بذات المستشفى.

بلاغ

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمطروح بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلى بدائرة القسم ووجود مصابين.

اصطدام

ترجع حقيقة الواقعة إلى أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قام قائدها بالضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى اصطدام أتوبيس يقل عدداً من عمال شركة مقاولات، بالسيارة من الخلف، ما أدى إلى إصابة 30 راكبا من مستقلى الأتوبيس بإصابات بسيطة.

وتم عمل الإسعافات الأولية وخروجهم من المستشفى، وحجز 3 أشخاص من بينهم قائدا السيارة النقل والأتوبيس بذات المستشفى، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بمضمون الفحص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.