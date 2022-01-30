بالأسماء.. إصابة 9 في تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلى الدولى بمنطقة سيدي عبدالرحمن أمام قرية هايسندا السياحية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأحد، جميع مصابي الحادث وهم محمد سعيد جويلي، 22 سنة، من المنوفية، مصاب باشتباه «pc» وكسر بالفقرات العنقية والساق اليمنى وجروح متفرقة في الوجه، ومحمد سعد سالم، 54 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعبدالرحمن صبحي محمد، 23 سنة، من الإسكندرية، مصاب بجرح عرضي في الساق اليمنى، وأحمد محمود صديق، 28 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وحاتم طه عبدربه 23 سنة من البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

كما أصيب على عبدالرحمن علي، 23 سنة، من طنطا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشريف أشرف السعيد، 22 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد رجب شعبان، 22 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الشرطة تعاين موقع حادث مطروح

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث على طريق مطروح، وجاري فحص موقع الحادث والتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.