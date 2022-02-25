آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. 137 قتيلا من الجيش ومخاوف من اجتياح كييف

قُتل 137 عسكريا أوكرانيا، بحسب ما صرح رئيس أوكرانيا فولديمير زيلنيسكي، صباح اليوم، في حصيلة هي الأكبر والأحدث حتى الآن، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فجر أمس، والتي كان الرئيس الروسي قد أمر بها.

وتواصل روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، رغم العقوبات التي أعلن عنها تجاهها والتي يتم التهديد بها، لكن موسكو كانت تطالب من قبل بضمانات أمنية ضد تمدد حلف الناتو، ما دفعها لتلك العملية وفق ما تعلن موسكو.

رئيس أوكرانيا: دول حلف الناتو لا تريد عضويتنا

وأكد رئيس أوكرانيا على أن بلاده لا تخشى روسيا، لكنه تسائل عن ضمانات لأمن بلاده، وما إذا كانت هناك مساعدات لبلاده من الدول الغربية، أو عن الجهات التي يمكن أن تقدم لأوكرانيا ضمانات بشأن أمنها.

وقال رئيس أوكرانيا إن كل الدول خائفة من إعطاء أوكرانيا ضمانات للدخول إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدا أعلى نه لا أحد في الحلف يريد أوكرانيا عضوا فيه.

في نفس السياق، طلب الجيش الأوكراني مساعدة حلف شمال الأطلنطي، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى مساعدة دفاعية من دول شرق أوروبا الواقعة ضمن عضوية حلف الناتو، في إشارة إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

مخاوف من اقتحام روسيا العاصمة الأوكرانية كييف

وبدت شوارع العاصمة كييف صباح اليوم خالية تماما، وسط هدوء حذر ومخاوف من قيام الجيش الروسي باقتحام العاصمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

ودخل سكان العاصمة الأوكرانية في الملاجيء، حيث تسود مخاوف من أن تقوم موسكو بضربات جوية جديدة، حيث سمع صباح اليوم دوي انفجار شديد في كييف.

فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه فجر جسرا قرب كييف، وتمكن من إيقاف طابور من الدبابات الروسية، فيما سقطت مروحية كان يقال في البداية إنها روسية، إلا أنه تبين أنها مروحية أوكرانية لاحقا.