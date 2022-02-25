مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا بضمانات

نقلت وكالة سبوتنك الروسية عن مسؤول كبير في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي، أن بلاده جاهزة للتفاوض مع روسيا بشأن صيغة محايدة حول الوضع الراهن.

وقال المسؤول الأوكراني إن كييف جاهزة للتفاوض مع روسيا، ولكن شريطة أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية.

في المقابل كان فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، أدلى بتصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أمس، أنه لن يتفاوض أحد مع الرئيس الحالي لأوكرانيا.

جباروف: نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية

وأضاف جباروف: «نتوقع أن تأتي حكومة طبيعية عاجلاً أم آجلاً إلى أوكرانيا، وليس القوميين، ولكن السياسيين الطبيعيين، وهنا يمكن الجلوس على طاولة مفاوضات مشتركة».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج فجر الخميس الماضي، معلناً عن قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لمنع عسكرة أوكرانيا من قبل الغرب، ووقف التمدد العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدود روسيا، وذلك على خلفية رغبة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لن تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، لافتة إلى أنها سوف تستهف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة في منتهى الدقة، حرصا على حياة المدنيين الأوكرانيين.