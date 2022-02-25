مراسل «إكسترا نيوز»: روسيا قد تقتحم العاصمة الأوكرانية «كييف» اليوم

قال عامر عروقي، مراسل قناة إكسترا نيوز، في العاصمة الأوكرانية كييف، إنّ الضربات الروسية تبعد أميال عن كييف، وهي تريد إما محاصرتها أو مهاجمتها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع القناة: «هناك عمليات إنزال بالقرب من كييف والقوات الأوكرانية تتصدى لها، وتم استهداف مكان سكني، والأخبار تدور حول أنها كانت طائرة روسية تم إسقاطها من قبل الجيش الأوكراني».

وتابع أن هناك أخبار تفيد بأن روسيا ستبدأ في غزو كييف، اليوم، موضحًا أن الحركة في كييف شبه معدومة من حيث المواصلات والاتصالات والجميع في الملاجئ وجراجات السيارات في المباني.

أنا وعائلتي نوجد الآن في أحد الجراجات تحت المنازل

وأردف عامر عروقي: «أنا وعائلتي نوجد الآن في أحد الجراجات تحت المنازل، وننتظر ما سيحدث خلال الساعات المقبلة، وهناك الكثير من المواطنين ذهبوا إلى غرب أوكرانيا ظنا منهم أنهم سيكونوا بمنأى عن العاصمة الأوكرانية، لكن الواقع يقول إن كل المناطق الأوكرانية لم تعد بمنأى عن الضربات الصاروخية الروسية».

وأوضح عروقي، أن القوات الروسية سيطرت على منطقة تشرنوبل وفقا للأخبار الواردة، كما تعرضت خاركيف للقصف وهي العاصمة الثانية لأوكرانيا.

لجان شعبية وملاجئ لا تستوعب المواطنين

وأكد، على أن ملاجئ كييف قديمة جدا وترجع إلى الحرب العالمية الثانية والشعب لم يكن مهيئا لهذا القصف، وأصبحت لا تستوعب الكمية الهائلة من السكان، وبالتالي فإن المواطنين أصبحوا يقيمون في الجراجات ومحطات المترو، والجميع يشعر بالخوف ويترقب الذي قد يحدث.

وأردف: «أوكرانيا شهدت تشكيل لجان شعبية، وكل الأوكرانيين وبخاصة الشباب يحملون السلاح دفاعا عن عائلاتهم وبلادهم، وبالفعل هم جاهزون للدفاع عنها».