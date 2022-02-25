ورشة عمل لتقييم الأصناف الجديدة لمحصول الأرز في محطة بحوث سخا

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية ورشة العمل السنوية في محطة بحوث سخا الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، لعرض ومناقشة نتائج البرنامج القومي لبحوث الأرز لموسم 2021 بحضور الدكتور رضا محمد علي مدير المعهد وكلاء المعهد والدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وأحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وممثل منظمة ايكاردا وأساتذة كليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وتناولت الورشة أهم نتائج برامج التربية والمعاملات والوقاية ونقل التكنولوجيا حيث أظهرت النتائج بعض السلالات المبشرة التي تفوقت علي الأصناف التجارية تحت الظروف الطبيعية وتحت الظروف المعاكسة مثل نقص المياه والملوحة والحرارة .

وأكدت الورشة، تدشين 3144 حقلا إرشاديا في عشرة محافظات لحزام الأرز الشمالي منها 2357 حقلا تابعا لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية و878 حقلا تابعا للحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأرز و15 مدرسة حقلية في 5 محافظات و150 ندوة إرشادية خلال الموسم .

وأشاد الحضور بالجهد المبذول حيث قام قسم بحوث الأرز باستنباط وتطوير مجموعة متميزة من الأصناف قصيرة العمر عالية الإنتاجية وتتحمل نقص مياه الري مما أدى الي تغيير مناوبات الري في حزام الأرز وخفض الاحتياجات المائية للمحصول.

مضاعفة الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه محصول الأرز

ووفقا لبيان صحفي، أكد الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، ضرورة مضاعفة الجهد لمواجهة التحديات التي تواجه المحصول في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه من خلال العمل بروح الفريق وانكار الذات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أقل مساحة ممكنة وتوفير كميات المياه للوفاء باحتياجات المشروعات الزراعية القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي التي تشهدها مصر حاليا في جميع ربوع الوطن .

وبعد انتهاء ورشة الأرز قام المشاركون فيها بتفقد تجارب القمح بمياه ري مختلفة بحر وحلوه ومالحه وخليط.

جدير بالذكر أن محصول الأرز يزرع في شمال الدلتا بمساحة 1,1 مليون فدان كمحصول استصلاحي ولحماية منطقة الدلتا من التسرب الملحي لمياه البحر .