حصاد الزراعة في أسبوع: معارض ودورات تدريب ومركز الأعلاف يحصد «الإيزو»

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 79، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وألقى الإنفوجراف، الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، إذ تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده، نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

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وزير الزراعة في دبي

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالحضور الشخصي لـ 15 وزيرا وأكثر من 10 وزراء عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك خلال مشاركته في معرض «إكسبو 2020»، إذ عقد عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال بالإمارات، وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور.

كما نظم الجناح المصري في «إكسبو 2020»، ندوة بعنوان «مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات» ‏استعرض فيها «القصير»، الفرص الواعدة في مجال الإنتاج الزراعي، والثروتين الحيوانية والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

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«القصير» يستقبل نظيره التنزاني ومحافظ بورسعيد

استقبل وزير الزراعة، ماشيمبا ناداكي وزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزاني، والوفد المرافق له، إذ بحث معه آفاق التعاون بين البلدين، وذلك بحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس وقيادات الشركة الوطنية للثروة السمكية وبعض قيادات وزارة الزراعة.

كما التقى الوزير، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، للتيسير على المزارعين وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية في بورسعيد.

حياة كريمة

أعلن «القصير» أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» سيتم إنشاء: 320 جمعية زراعية، 305 مراكز إرشاد زراعي، 316 وحدة بيطرية، 46 مركز تجميع ألبان، بإجمالي تكلفة نحو 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز)، في 1413 قرية داخل 20 محافظة.

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الاطمئنان على محصول القمح

تفقد الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، محصول القمح في مشروع «مستقبل مصر» بمحور الضبعة، كما تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق بحضور المسؤولين عن المكافحة في وجود مدير منطقة شمال الدلتا، للاطمئنان علي القمح والمحاصيل الشتوية.

سعر تذاكر حديقة الحيوان

نفى الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ما نُشر حول زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيها، مؤكدا أن السعر لم يمس منذ 8 سنوات.

ندوات ومؤتمرات ودورات

نظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط ندوة بعنوان «التغذية والسمنة» بمقر المعهد، كما نظم معهد تكنولوجيا الأغذية وبالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية حلقة نقاشية حول «تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية لزيادة النافذة التصديرية في مصر».

كذلك تم اختتام أعمال مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء والذي عقد بمدينة أسوان برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وشارك في ندوات المؤتمر متخصصون في المجالات المختلفة.

وأعلن مركز بحوث الصحراء، إقامة دورة تدريبية تحت عنوان «بناء قدرات مزارعي محصول عباد الشمس الزيتي والتوعية بأهمية الزراعة التعاقدية» تحت شعار«الزراعة التعاقدية أمان وضمان»، وذلك لمدة 4 أيام، كما نفذ المركز 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوي الجاري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة وبمشاركة أصحاب الهمم.

أيضا نظم معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، في مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما نظم المعمل دورة تدريبية حول «طرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات في الأغذية» بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبلغ إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع لنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء نحو 6 آلاف و500 شهادة.

كذلك أعلنت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من فبراير الجاري، تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لـ 80 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي في 16 محافظة.

الاستعداد لمعرض الزهور

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الاستعدادات النهائية، لافتتاح معرض زهور الربيع في نسخته رقم 89، التي تنظمها وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بدءا من غدا السبت وحتى 31 مارس المقبل.

مركز الأعلاف يحصد الإيزو

أعلن الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، عن تجديد الاعتماد في مجال جودة المعامل طبقا لمواصفة الاعتماد إيزو 17025 لسنة 2017، وذلك من جهة الاعتماد الأمريكية الدولية A2LA.

ويعتبر هذا التجديد هو التاسع من جهة الاعتماد الدولي، بالإضافة إلى سجل المركز المشرف إذ حصل على أول شهادة اعتماد عام 2004 بعدد 5 معامل زادت إلى 15 معملا معتمدا بـ 33 طريقة تحليل.