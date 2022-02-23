«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الشتوية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة

تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بالمرور على زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق بحضور المسؤولين عن المكافحة في وجود مدير منطقة شمال الدلتا للاطمئنان على القمح والمحاصيل الشتوية، ‏وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، تم المرور على بعض الجمعيات الزراعية للتأكد من وجود المبيدات بها وأيضا المرور على أبنية وحدات المكافحة بالمحافظة لمراجعة حال الأبنية.

جولات مستمرة للاطمئنان على حالة المحاصيل الزراعية

رئيس المكافحة توجه أيضا إلى محافظة البحيرة للاطمئنان على زراعات القمح بمركز إتاي البارود، وأكد على أن هناك جولات وزيارات مستمرة للاطمئنان على حالة المحاصيل الزراعية في كل المحافظات، وأيضا تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بتكثيف المرور الميداني من أجل حل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.