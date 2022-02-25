إقبال متوسط على انتخابات «المهندسين» بالقليوبية.. والطقس يؤثر على الحضور

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، إقبالا متوسطا مع الساعات الأولى لفتح اللجان، والتى تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، وتأثرت الأعداد بسبب انخفاض درجة الحرارة وموجة الطقس السيئ والرياح الشديدة وسقوط أمطار خفيفة.

توفير سبل الراحة

وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، إنه تم توفير كافة سبل الراحة، داخل اللجان الانتخابية السبع، والموزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل عليهم في سرعة الإدلاء بأصواتهم، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته.

تأمين اللجان

كما تواجدت قوات من مديرية أمن القليوبية لتأمين لجان الانتخابات، مع وجود سيارة إطفاء أمام النقابة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، وتمشيط محيط المقر الانتخابي.

ويبلغ عدد المهندسين بالقليوبية الذين يحق لهم الانتخاب 32 ألف مهندس، لاختيار نقيب وأعضاء مجلس نقابة عامة وفرعية، وفي النقابة الفرعية يتنافس على الانتخابات 33 مهندسا لاختيار 7 مقاعد، منهم مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة لشعب مدني وميكانيكا وكهرباء.

وفي النقابة الفرعية يتنافس علي منصب النقيب، المهندس مصطفى مجاهد وعبد الله العمري ومجلس نقابة فرعية كهرباء، 16 عضوا، ومجلس نقابة فرعية ميكانيكا 4 أعضاء، ومجلس نقابة فرعية مدني 11 عضوا.

وتجرى الانتخابات على مستوى رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء المجالس الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى 7 مساء اليوم، لتغلق بعدها صناديق الاقتراع وتبدأ عملية الفرز.