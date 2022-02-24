محافظ القليوبية: «الناس بتسلم على بعض من الشبابيك في العشوائيات»

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة 19 «طلب إحاطة»، لوزارة التنمية المحلية، فيما يخص محافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، من أجل إلقاء الضوء على الملفات القائمة بالمحافظة لتحقيق النفع العام للدولة والمواطن.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنّ المحافظة تعداد سكانها 6 ملايين نسمة، على مساحة ألف مليون متر مربع، ومن ثم تشهد تكدسا سكانيا كبيرا في الجنوب، مما أثر بصورة كبيرة على ملف القمامة خاصة بعد 2011 نتيجة البناء المخالف ومخلفات البناء، وأضاف خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب لطلبات الإحاطة: «المواطنين بيسلموا على بعض من الشبابيك في بعض الشوارع».

محافظ القليوبية: المنطقة الشمالية أفضل كثيرا من الجنوبية

ولفت المحافظ إلى حجم المشروعات القومية الجديدة التي تشهدها المحافظة وستغير الوجه الحضاري للمحافظة فضلا عن خدمة المناطق المحيطة، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد عمل غير عادي، والمنطقة الشمالية أفضل كثيرا من الجنوبية بالتنسيق مع التنمية المحلية.

واستعرض النائب عادل عامر، طلبه بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق «أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية»، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلاً عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي لقرى «باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده»، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام.

واستعرضت القيادات التنفيذية حل الأزمة الخاصة بطلب الإحاطة وأكد محافظ القليوبية موافقة المحافظة على تسهيل عمل شركة الغاز لإنهاء تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق «أبو الغيط – القناطر - محافظة القليوبية»، مشيرا إلى تكاتف جهود القيادات التنفيذية لإنهاء معوقات إنهاء المشروع .