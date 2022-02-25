المزيني: زيارة السيسي دفعة كبيرة للعلاقات المصرية الكويتية

أكد المستشار مشاري المزيني القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة بالإنابة، على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت مشيرًا إلى الحرص المشترك من جانب قيادتي البلدين الشقيقيّن على تنميتها ودفعها قدما إلي الأمام.

المزيني: العلاقات بين مصر والكويت تاريخية

أشار المزيني في بيان له بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت إلى أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت الثلاثاء، مبينًا انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تشهد مسارا تصاعديا منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا عام 1961 ونوه إلى التنسيق والتشاور المستمر علي مستوى كافة المستويات مؤكدا السعي المشترك لتفعيل أوجه التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية والشعبية سواء بسواء.

دور مصر في تحرير الكويت

واستذكر القائم بالأعمال بالإنابة دور مصر في عملية تحرير الكويت عام 1991 مشيرا إلى امتزاج دماء الشعبين في عدد من المواقف بما يجسد وحدة الهدف والمصير بينهما .

ووجه المزيني التهنئة لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تحتفل بها الكويت هذا العام في أجواء بهيجة بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.