شيرين تروج لحفلها الغنائي في الكويت وتهنئ جمهورها بالعيد الوطني

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها في الخليج، بمناسبة العيد الوطني في دولة الكويت، كما روجت لحفلها الغنائي المقرر إقامته في الكويت يوم 11 مارس المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر».

شيرين لأبناء الكويت: كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين

وكتبت شيرين عبدالوهاب عبر «تويتر»: «كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين على قلبي يا أهل الكرم، خالص التهاني للشعب الكويتي الشقيق بالعيد الوطني لدولة الكويت الحبيبة، وأشوفكم إن شاء الله يوم 11-3 في حفلتي بالكويت».

حفل افتتاح برنامج «الدوم»

وكانت شيرين أحيت مؤخرًا حفل افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب المذاع عبر قناة «ON»، وظهرت خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان أسود، والثانية ببدلة رجالية سوداء.

وعبرت عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في الحفل، عبر حسابها على «تويتر»، إذ كتبت: «افتتاح برنامج (الدوم) أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي، مصر أم الدنيا، تحيا مصر».

شائعات عودة شيرين لطليقها حسام حبيب

وسبق ذلك خلال الفترة الماضية، انتشار شائعات عديدة، بشأن عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى طليقها الفنان حسام حبيب مرة أخرى، بعد انفصال دام لشهرين، ولكنها خرجت عن صمتها ونفت تلك الشائعات، مؤكدة أنها ستقاضي كل من روج لها.

وكتبت شيرين عبر موقع التغريدات «تويتر»: «تؤكد الفنانة شيرين، عدم صحة الأخبار المتداولة، بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها، الالتفات عن هذا كله، وهمها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».