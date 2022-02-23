الخطيب: مكافحة الإرهاب بالمنطقة تصدرت مباحثات الرئيس في الكويت «فيديو»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت تأتي في توقيت مهم، خصوصا أن دولة الكويت لها تأثير كبير في منطقة الخليج العربي، فضلا عن العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والكويت، والتي تعززت بشكل كبير بعد مساهمة مصر في حرب تحرير الكويت، وكل الأجيال الكويتية تعرف ذلك جيدا وتحمل حب خاص لمصر.

دور الكويت الداعم لمصر مؤثر وإنساني

واستكمل الخطيب قائلا إن دور الكويت مع مصر مؤثر وإنساني دائما، بجانب وجود جالية مصرية كبيرة في الكويت، فالمصريون بالكويت لهم دور كبير في تنمية البلاد، بجانب عمل الكويت مؤخرا على رأب الصدع العربي، بعد أن قادت المصالحة التاريخية بين الدول العربية وقطر، وهي المصالحة قادت المنطقة للهدوء، بعد أن مرت المنطقة بـ10 سنوات من الإضطراب.

استثمارات كويتية كبرى في مصر

وأضاف الخطيب، خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنّ الكويت تنفذ استثمارات ضخمة في سيناء وتساعد على التنمية من خلال صندوق التنمية الكويتي، وتشارك بالمشروعات القومية لدعم الدولة المصرية، بجانب وقوف الكويت مع مصر بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير الكويت تطرقت لمسألة مكافحة الإرهاب بالمنطقة، خصوصا أن الكويت تنفذ حملات تمشيط واسعة لكل ما يتعلق بالإرهاب على أرضيها، خاصة أن نشر الإرهاب والتطرف كان له دور رئيسي بالمشكلات التي مرت بها المنطقة العربية في الـ10 سنوات الماضية.

التعريف والتسويق للإنجازات التي تتم بمصر أمر هام جد

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أن التعريف والتسويق للإنجازات التي تجري بمصر أمر هام جدا، فهذا الأمر يعرف العالم بما تنجزه مصر ويقوم بالتعريف للعمل المصري وشركاته، والدول الأفريقية ترسل وفود رسمية للإطلاع على المشروعات القومية المصرية، ما يعطي سمعة جيدة للشركات المصرية صاحبة الخبرات الكبيرة في تشييد وبناء البنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة المصرية.