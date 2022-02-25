إعدام 22 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة بالمحلة

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، عن ضبط وإعدام 17.500 طن في معامل المخللات، و4 أطنان عرقسوس، و300 كيلو جرام أغذية متنوعة، و5500 من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بنطاق المحلة ثاني، بالتزامن مع اقتراب قدوم شهر رمضان الكريم.

مصادرة 17 طن مخللات و4 أطنان عرقسوس

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وكذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة السكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مؤكدا على استمرار الحملات الدورية المكثفة التي تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من مديرية الصحة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحي.

ومن جانبه، أوضح أشرف فرحات، مراقب عام الأغذية، أنه تم المرور على منشآت الغذائية بمركز ومدينة المحلة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

ضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل في حملات مكبرة بالغربية

كما أشار إلى إعدام أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بعد تشكيل لجنة مكبرة بمعرفة الدكتور محمد شكر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فاطمة يوسف، مدير مراقبة الأغذية، وذلك لضبط سوق الغذاء والمصانع والمعامل في نطاق مركز ومدينة المحلة قرب حلول شهر رمضان الكريم.