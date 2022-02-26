العقوبات تجبر شركات المحمول على تحسين الخدمة قبل نهاية مارس

يستعد الجهاز القومى تنظيم الاتصالات، لإصدار تقرير جودة خدمات الاتصالات لشركات المحمول العاملة في السوق المصرية، «فودافون - اتصالات - أورانج - WE»، للربع الأول من العام 2022.

وبحسب مصادر مسؤولة بتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز قرر وضع عقوبات رادعة للشركات التي تعاني من سوء الخدمات، متوقعا أن يتم فرض عقوبات على الشركات كما حدث في الربع الأخير من العام 2021، في حالة وجود قصور في الخدمة، موضحا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرم شركات المحمول نحو 17 مليون جنيه، بسبب تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع 2021.

إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمات

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك عدة إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمات، موضحا أنه تم اعتماد 693 محطة جديدة خلال الربع الرابع عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 114% مقارنة بالربع الرابع لعام 2020، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

اعتماد إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول

وأضافت المصادر أنه تم اعتماد إضافة ترددات جديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هيرتز بتقنية TDD بحجم 80 ميجاهرتز بداية من ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات نقل البيانات والخدمات الصوتية، بالإضافة الى التنسيق مع شرطة الاتصالات بشن حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات.

وقالت المصادر، إن تنظيم الاتصالات بدأ في إجراءات إنشاء محطات الهاتف المحمول لعدد 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 1.5 مليار جنيه مصري ممولة من صندوق الخدمة الشاملة.

ضبط وإزالة 1750 جهازا غير شرعي (مقوي وهوائي)

وأشارت المصادر، إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط وإزالة 1750 جهازا غير شرعي (مقوي وهوائي) في 7 محافظات، ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالمواطنين استخدام مقويات الإشارة الشرعية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى المشغلين في السوق المصرية.