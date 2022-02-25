محمد مكاوي يرقص ويغني بصحبة خطيبته في السيارة «فيديو»

نشر الفنان الشاب محمد مكاوي، مقطع فيديو بصحبة خطيبته وهما يغنيان سويا داخل السيارة على إحدى الأغنيات باللهجة الخليجية، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

خطوبة محمد مكاوي

كان «مكاوي»، قد احتفل بخطوبته على الموديل نورهان عماد، يوم الإثنين الماضي، وتصدر حفل خطوبتهما، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

وحرص على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة التي تجمعه وعروسه وأصدقاءه وعائلته، التي توثيق كل لحظة بالحفل، ومنها لحظات استقباله لخطيبته، ولحظة بكاء شقيقته فرحا بخطبته وكانت ترتدي فستانا باللون الأحمر، فيما ارتدت العروس «جامب سوت» باللون الأبيض.

ونالت الصور والفيديوهات التي نشرها، اهتمام عدد كبير من متابعيه وأصدقائه بالوسط الفني الذين حرصوا على تهنئته، منهم: عمرو وهبة، ملك وليلى زاهر، هنا شيحة، منة فضالي.

من هو محمد مكاوي؟

شارك محمد مكاوي، في الجزأين الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات» بطولة: هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، خالد منصور، علا رامي، نبيل نور الدين، محمد يسري، كما شارك في فيلم «الكويسين» بطولة: حسين فهمي، أحمد فهمي، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، والذي عرض في السينما عام 2018.