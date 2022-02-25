ألمانيا تعلن إرسال مساعدات عسكرية لأعضاء لحلف الناتو.. جنود ومدرعات

أعلنت ألمانيا، أنها بصدد إرسال قوات وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الدول الأعضاء لحلف الناتو «حلف شمال الأطلسي»، وذلك لتعزيز قدراتها العسكرية بعد العملية الشاملة التي شنتها روسيا فجر أمس الخميس على الأراضي الأوكرانية، وفقاً لما ذكرته مجلة «دير شبيغل»، الألمانية، صباح اليوم.

إرسال مساعدات عسكرية للدول الأعضاء لحلف الناتو

وقالت وكالة «رويترز»، إنّ الخطوة الألمانية بتزويد الدول الأعضاء لحلف الناتو بالسلاح والمعدات العسكرية باختلاف أنواعها جاء تحسباً لمزيد من التصعيد الروسي تجاه أوكرانيا، في ظل التطورات المخيفة والمتسرعة للأحداث على الأراضي الأوكرانية.

تفاصيل المساعدات المرسلة للدول الأعضاء لحلف الناتو

وكانت المجلة الألمانية التي نقلت الخبر عن مصادرها أكدت أن المساعدات العسكرية التي سيتم إرسالها إلى الدول الأعضاء لحلف الناتو ستتضمن سرية مكونة من 150 جنديًا، بالإضافة إلى أكثر من 12 عربة مدرعة.

فيما أعلنت «بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا»، أمس الخميس، عن تفعيل المادة 4 من الاتفاق المؤسس لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن بدء عملية عسكرية على الأراضي الأوكرانية لحماية المواطنين الروس في إقليم دونباس من القصف الذي يشنه الجيش الأوكراني على المنطقة، على حد تعبيره.

وتوعد حلف الناتو مساء أمس برد حاسم على عملية روسيا، داعيا موسكو إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا، حيث أسفرت العملية العسكرية الروسية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى المدنيين، وفقاً لوسائل إعلام ونشطاء أوكرانيين، ويواصل عناصر الجيش الروسي في تلك الأثناء تقدمهم نحو العاصمة الأوكرانية كييف وذلك خلال الاجتياح البري للبلاد.

فيما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو قبل قليل أن قواتها تمكنت من السيطرة على أحد المطارات الاستراتيجية في ضواحي العاصمة الأوكرانية، الأمر الذي دفع الجيش الأوكراني إلى قصف المحاور والكباري في العاصمة لمنع الجيش الروسي من استخدامها للوصول إلى كييف.