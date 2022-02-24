حلف الناتو يدعو روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا

قال ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، إن الحرب الروسية على أوكرانيا هي حرب تتم بدم بارد، وجرى التخطيط لها من قبل، محملا روسيا المسؤولية عن الضحايا الذين قتلوا.

وأضاف أن الناتو يندد بكل قوة بالغزو الروسي لأوكرانيا، داعيا موسكو إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا، وأن تذهب إلى الدبلوماسية.

وقال إن الحلف يدعم أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها، مؤكدا على أن روسيا تريد أن تعيد كتابة مستقبل العالم عبر الحرب.

وأكد على استمرار الحلف في فعل كل ما هو ضروري، كما تمت الدعوة لاجتماع لقادة الناتو، غدا.