بعد شحنة المساعدات العسكرية لأوكرانيا..أبرز المعلومات عن صاروخ«ستينغر»

في رد فعل على التهديدات الروسية المتصاعدة لحكومة أوكرانيا بالغزو الشامل لأراضيها، أعلنت «كييف»، حصولها على حزم ضخمة من المساعدات العسكرية من حلفائها، وذلك استعداداً لأي قرار حرب قد يتخذه الجانب الروسي، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

وتتنوع المساعدات التي تعد جزء من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ما بين أسلحة فتاكة وثقيلة ومنظومات دفاعية، وتعد أبرز تلك المساعدات هي صواريخ «ستينغر» الشهيرة.

أبرز 10 المعلومات عن الصاروخ «ستينغر»

وفيما يلي ترصد «الوطن»، أبرز 10 المعلومات عن الصاروخ «ستينغر»:

- يعد الصاروخ سلاح قوي لصد أي هجوم قد يتم شنه من جانب روسيا.

- «ستينغر» هو صاروخ أرض- جو يتم حمله على الكتف.

- يتم توجيه الصاروخ للانطلاق نحو الهدف بالأشعة تحت الحمراء.

- بدأت المراحل الأولى لإنتاجه في الستينيات من قبل شركة جنرل داينمكس الأمريكية.

- في عام 1972 تم بدء أولى مراحل تطويره المختلفة.

- بدأ إنتاج الصاروخ في شركة ريثيون عام 1978.

- دخل الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1981.

- يبلغ طول صاروخ «ستينغر» 1.52 متراً.

- يزن الصاروخ 15.7 كيلو غرام ومداه يصل إلى خمسة كيلومترات.

- سرعة الصاروخ تفوق سرعة الصوت، كما يعمل نظام الدفع في المحرك الصاروخي بالوقود الصلب.

ولم تتوقف المساعدات عند ذلك الصاروخ فقط، بل حصلت أوكرانيا أيضاً على مساعدات أميركية، تضمنت أيضا منظومة «جافلين»، الشهيرة المضادة للدروع، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة والقنابل المتنوعة والذخيرة.

ويحظى الصاروخ بشهرة واسعة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنّه يشكل تهديدا كبيرا للطائرات الحربية والهليكوبتر الروسي وغيرها، ويعود ذلك إلى قدرته الفائقة على اصطياد تلك الطائرات في المعركة، وبالتالي يشكل إزعاجاً لسلاح الجو، وعززت كييف منظومتها الدفاعية ب17 طائرة لمواجهة أي غزو روسي وذلك وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، عبر صفحته على «تويتر».