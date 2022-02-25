جامعة الإسكندرية تدرس تكثيف القوافل الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عن عزم قطاع خدمة المجتمع بالجامعة تكثيف نشاط القوافل المجتمعية الخدمية المتكاملة خلال الفترة المقبلة لخدمة لمناطق الأكثر احتياجا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدم نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان منذ قليل، الشكر لكل من ساهم وشارك في إعداد وتنظيم القوافل التي تم إطلاقها خلال هذا الشهر من عمداء وكلاء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وطلاب وكذلك الوزرات المعنية والهيئات والمجتمع المدني لخروج القوافل بمثل هذا النجاح الكبير وتحقيقها صدى واسع على صعيد محافظة الإسكندرية.

قوافل جامعة الإسكندرية

وفي هذا الشأن استعرض الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، التقرير الشامل عن أعمال القوافل خلال شهر فبراير الجاري، وكشف عن أعداد الحالات في كافة تخصصات القوافل وكذلك فتح فصول جديدة لمحو الأمية وكيفية التنسيق بين كليات الجامعة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالي قرى وتوابع مدينة برج العرب والعامرية.

ودعا «أبو النجا» إلى ضروة إعداد حملات إعلامية لرصد وتقديم ما تنجزه الدولة في مجال التعليم الجامعي وتعريف الرأي العام المصري بالتطورات القائمة في هذا المجال.

المشاركة في جائزة مصر للتميز

وبحث المجلس استعدادات مشاركة الجامعة في الدورة الجديدة لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالجهاز المؤسسي داخل الجامعة، حيث استعرض الدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية التجارة ومنسق لجنة جائزة التميز الحكومي، محاور الجائزة وأهدافها والجوائز الفرعية لها وكيفية التنسيق بين الكليات.