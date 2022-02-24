الاتحاد العربي للتنمية: قافلة لتوقيع الكشف الطبي على مواطني الإسكندرية

نظم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة اليوم الخميس، قافلة طبية اتجهت إلى مدينة الإسكندرية، استهدفت الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، بتعاون أطباء متميزين في تخصصات الباطنة والنساء والأطفال والعظام والقلب والصدر.

أكثر من 500 مستفيد من القافلة الطبية

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العربي اليوم، فإنَّه جرى توفير معملًا للتحاليل الطبية ضمن القافلة، وصيدلية لصرف الأدوية مجانًا، كما جرى توقع الكشف الطبي وصرف الدواء وعمل التحاليل الطبية وتقديم الإرشادات الطبية والتوعية الصحية للحفاظ على الصحة العامة لأكثر من 500 حالة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري، إذ نُظمت القافلة الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يجدر الإشارة إلى أنَّه جرى تنسيق القافلة الطبية بقيادة الدكتورة منال أحمد مهدلي الأمين المساعد للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لشؤون اللجان، وتحت إشراف كل من الدكتور أشرف عبدالعزيز الأمين العام للاتحاد، والمستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، وبمشاركة المهندس السعيد سيد اللبان، الأمين المساعد للاتحاد للشؤون المالية والإدارية.

جهات تعاونت على إطلاق القافلة الطبية

كما تعاونت عدة جهات في إعداد قافلة الإسكندرية الطبية؛ وهي: مديرية الشؤون الصحة بالإسكندرية، وشركة بيرلا كربون، وشركة العامرية للأدوية، وشركة فاركو للأدوية، وجمعية الهلال الأحمر المصري وشركة بيرلا كربون بالنهضة وتنظيم الأسرة.

فيما عاون الفريق الطبي كل من: دكتورة عبير سعيد كامل، وتمريض هيام إبراهيم إبراهيم، ورائدة سميرة محمد عوض، وسائق ياقوت حسن محمد، ونقابة صيادلة الإسكندرية، وجمعية شباب الهاويس من بينهم السكرتير العام أحمد عبدالرازق ومحمد عيد مفتاح، وأحمد كمال فارس، ومعمل التحاليل دكتور أحمد محمد محمد خليفة، ودكتورة أميرة محمد حسن، وأمنية إبراهيم، وأروى مجدي أحمد.