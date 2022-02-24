دينا وأحمد.. «جوزوا نفسهم من ترابيزة حلويات في شوارع الإسكندرية»

خلف «ترابيزة» صغيرة بشارع سوتر المواجه لمجمع العلوم الإنسانية في الإسكندرية، يجلسان عروسان جديدان يبيعان الحلويات التي كانت سببا في قصة حبهما، وجمعتهما سويا في منزلهما الصغير، بعدما تمكنا من شراءه وتجهيزه من مكسب هذا المشروع الصغير على مدار 3 سنوات من العمل.

شركاء وأحباء وأزواج

دينا ابراهيم، 29 سنة، الزوجة وصاحبة فكرة مشروع الحلويات البيتي التي أطلقتها برفقة صديقها «أحمد» آنذاك، في إحدى شوارع الإسكندرية، منذ أكثر من 3 سنوات، كانا يجتهدان سويا في صنعها لتجمعهما الطاولة كشركاء حياة، بعدما كان شركاء عمل فقط.

«في الأول كنا شركاء شغل وبعدها حبينا بعض واتخطبنا من سنتين ونص، بقينا بنشتغل أكتر وأكتر عشان نقدر نجيب شقة ونجهزها ونتجوز والحمد لله قدرنا على ده» بوجه نعلوه الابتسامة الجميلة بدأت دينا بتلك الكلمات تروي «دينا» قصة حبهما.

أسعار ومنتجات دينا وأحمد

وأضافت دينا لـ«الوطن» خلال جلستها خلف طاولة الحلويات، أنهما يقدمان الحلويات في منطقة تكتظ بالطلاب بأسعار بسيطة تتناسب مع تلك الفئة، حيث تبدأ الأسعار من 15 جنيه وتصل إلى 25 جنيه للعلبة الواحدة، لافتة إلى أنهما يبيعان جميع أنواع الحلويات: «ديسباسيتو وشوكليت كيك وتورت ومخبوزات».

أحمد: «بنعمل الأكل سوا في المطبخ»

من جهته أكد أحمد نشأت، 27 سنة، الزوج، أن اتخاذهما تلك الخطوة منذ 3 سنوات لم يكن بالأمر الهين، حيث مخاوف الجلوس في الشارع، إلا أنهما قررا خوض التجربة: «الحمد لله الناس عجبها المنتج بتاعنا وبقى لينا زباين بيطلبونا بالقسم».

واوضح أنه يشارك في تحضير المنتجات برفقة زوجته داخل مطبخ بيتهما، وذلك منذ تاريخ زوجهما قبل شهرين، معبرا عن إعجابه بأن يكون الطرفان شريكين في الزواج والعمل والالتزامات، مؤكدا على ضرورة التفاهم بين شريكي الحياة من أجل استكمال الحياة بشكل أمثل.

ويأملان الزوجان في اتساع نطاق عملهما وتحويل الطاولة الصغيرة إلى عربة ومن ثم إلى مكان خاص بهما ويصبح لهما «براند» باسمهما، كي تكون قصة نجاح يفتخرا بها ولابنائهما بعد ذلك.