«تربية رياضية» الإسكندرية توفر 10 منح سنويا لأصحاب الميداليات الأولمبية

في خطوة جديدة لتشجيع الرياضيين، أعلنت كلية التربية الرياضية بأبو قير بجامعة الإسكندرية، تقديم 10 منح دراسية مجانا بالكامل تقدم سنويا لطلاب مرحلة البكالوريوس، مخصصة للطلاب الحاصلين على ميدالية أوليمبية أو عالمية؛ تشجيعا لجهودهم في رفع علم مصر في المحافل الدولية.

كلية التربية الرياضية تجذب الطلاب الموهوبين رياضيا

وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية، إن ذلك القرار جاء في إطار اهتمام الكلية بجذب الطلاب الموهوبين رياضيا وتشجيع رياضة البطولة، وبناء على توصية مجلس كلية التربية الرياضية بأبو قير بجامعة الإسكندرية، ما تبعه اعتماد مجلس الجامعة قرار مجلس الكلية.

منح للطلاب أصحاب الميداليات الأوليمبية أو العالمية

وأضاف «بلال» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فكرة تلك المنح جاءت في إطار جهود وسعي رئيس الجمهورية واهتمامه بالرياضيين؛ لذا فقد تقرر تقديم تلك المنح للطلاب الرياضيين مع وضع اشتراط حصولهم على ميداليات أوليمبية أو عالمية.

شروط منح كلية التربية الرياضية

ولفت عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن تلك المنح متاحة لخريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس بكلية التربية الرياضية بالجامعة، كما ستشمل المنحة جميع البرامج المهنية والتي تقدم من الوحدات الخاصة وتقديم كافة الدعم العلمي والمهني لهم ليكونوا نواة المدربين والإداريين في المستقبل.

وأوضح، أن الكلية تقدم منحًا مجانية أيضا في قطاع الدراسات العليا للأبطال الرياضيين؛ دعما لهؤلاء الأبطال لرفع علم مصر في المحافل الدولية.