جامعة الإسكندرية تستعد لتنظيم الملتقى البيئي العاشر في مايو المقبل

بحث مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، استعدادات الجامعة لعقد الملتقى البيئي منتصف مايو المقبل، حيث أشار الدكتور وليد عبد العظيم، وكيل كلية الهندسة، أن الملتقى يأتي في نسخته القادمة بعنوان «المسئولية البيئية لمستقبل ذكي ومستدام».

الملتقى يتناول عدة محاور وقضايا

وقال «عبد العظيم» إن الملتقى يتناول عددا من المحاور والقضايا المختلفة، أهمها دمج الصناعة في العملية التعليمية والبحثية وتوضيح وتعظيم دورالجامعة التعليمي والبحثي والخدمي والمجتمعي بالاشتراك مع كافة أطياف المجتمع واستخدام أحدث التطبيقات والتقنيات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية اتساقا مع رؤية مصر 2030.

كما استعرض وكيل كلية الهندسة أهم توصيات مؤتمر كلية الهندسة نحو بيئة أفضل «RETBE21»، والذي عقد في الفترة من 20-22 ديسمبر 2021.

الملتقى الأول للمشروعات البحثية والتطبيقية

واستعرض المجلس الاستعدادات لعقد الملتقى الأول للمشروعات البحثية والتطبيقية، حيث أشارت الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أن الملتقى يهدف إلى توثيق الروابط بين الجامعة ومجتمع الأعمال، حيث يتم خلال الملتقى عرض الإمكانيات البحثية بالجامعة (بنية تحتية - موارد بشرية) والتسويق للبحوث ذات المردود الاقتصادي وتشجيع الشباب لعرض أفكارهم البحثية.

كما عرض فرص التمويل المتاحة وتشجيع قطاع الأعمال على التعاون مع الجامعة، ومن المتوقع أن تكون مخرجات الملتقى كثيرة، مثل عقد مذكرات تفاهم وشراكات مع مجتمع الصناعة، وتوقيع مشروعات بحثية مزدوجة وممولة من جهات محلية ودولية، وتوفير فرص عمل وتدريب لشباب الباحثين وطلاب الجامعة.