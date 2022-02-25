السيطرة على حريق شب في محل قطع غيار سيارات بشبرا الخيمة دون خسائر بالأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في محل لبيع قطع غيار السيارات في منطقة طلعة كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأتت النيران على كل محتويات المحل دون خسائر في الأرواح، وتقرر ندب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

الحريق بسبب ماس كهربائي

ورجحت الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات والخسائر.

بلاغ بنشوب حريق في شبرا

تلقى العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية في القليوبية، إخطارا بوقوع حريق في محل قطع غيار سيارات بمنطقة طلعة كوبري عرابي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء وأجهزة الأمن وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وقضت النيران على محتويات من المحل.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه من المرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فحص تراخيص المحل

فيما قرر حي غرب شبرا الخيمة تشكيل لجنة مكبرة من التراخيص والإدارة الهندسية لمعاينة الحريق وفحص تراخيص المحل، وبيان وجود ترخيص من عدمه والتنسيق مع المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق.

وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة سببه، وكذلك فحص تراخيص الحل واستدعاء صاحبه لسؤاله حول الواقعة والتراخيص.