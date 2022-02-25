دعاء آخر جمعة من شهر رجب.. اللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، فأخصه الله بالعديد من الفضائل والبركات، ولعل أبرزها هي أنه يمتاز بساعة فيها إجابة لكل دعاء، ويصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رجب، وزادت عمليات البحث حول دعاء آخر جمعة من شهر رجب، وتستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

أبرز دعاء آخر جمعة من شهر رجب

دعاء آخر جمعة من شهر رجب، من أحب إلى قلوب المسلمين، ومن أبرز أدعية الجمعة الأخيرة من شهر رجب:

- يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، ويا أعز من كل عزيز أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك وجودك وكرمك ومد عمرنا وهب لنا من لدنك عمرا بالعافية يا ذا الجلال والإكرام.

- اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ونحن ومن نحب في صحة وعافيه وارض عنا واعف عنا وادخلنا الجنة نحن ومن نحب.

- ربي يسر أمورنا وغير حالنا للأحسن واستجب لدعواتنا واعطنا كل الخير.

- اللهم مع رحيل شهر رجب اجعل كل ما يقلقنا ويؤذينا ويحزننا أن يرحل عنا اللهم هل علينا شعبان بكل بركة وخير وعافية وصحة وأمن وأمان وبلغنا رمضان واجعله خيرا لنا وأهلنا في كل الأمور اللهم ارحم موتانا وكل أموات المسلمين.

وعن دعاء آخر جمعة من شهر رجب، فيردد الكثيرون الأدعية التالية، وهي:

- أسأل الله أن يهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وأن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب

- ربي إنه آخر يوم جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وتقبل منا واعتق رقابنا ووالدينا من النار.

ويحرص الكثيرون على دعاء آخر جمعة من شهر رجب نظرا للخير الوفير في هذا اليوم، فيدعون بالآتي: «ربي إنها آخر ليلة جمعة في شهر رجب المبارك فاللهم اختمها بغفران الذنوب وفرحة القلوب وأدخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا.»