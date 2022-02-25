القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز غدا.. اعرف الترددات

زادت خلال الدقائق الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» للحصول على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 26 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة، لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز

والمباراة التي تقام على استاد القاهرة القاهرة الدولي، يستطيع الجمهور في المنزل متابعتها عبر شاشات التلفزيون من خلال تحميل ترددات القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وصن داونز ومنها قنوات «beIN SPORTS»، التي حصلت على حقوق البث للبطولة بالإضافة لقناة «On Time Sport» المصرية.

وجاء تردد beIN SPORTS على نايل سات كالتالي:

- تردد القناة 11548.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

بينما جاء تردد قناة beIN SPORTS على القمر الصناعي سهيل سات كالتالي:

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

وأخيرا تردد قناة beIN SPORTS على القمر يوتل سات على النحو التالي:

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

كما يحق للجمهور متابعة البطولة عبر قناة On Time Sports، على البث الأرضى الخاص بها، والذي جاء ترددها على النحو التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

ترتيب الأهلي وصن داونز في البطولة

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الجنوب إفريقي صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتساوى كل من المريخ والهلال السوداني والأهلي برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

يذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل في النيجر بهدف لكل فريق، فيما صعد صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2.