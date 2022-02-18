«مسلم» بعد عودته من الإمارات: الأهلي من قوة مصر الناعمة وإنجازاته علامة مسجلة

أشاد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بنسخة مونديال كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وقدم فيها النادي الأهلي أداءً رائعًا، إذ توج الفريق الأحمر بالبرونزية الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، موجهًا الشكر والتقدير لجماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية في دولة الإمارات لوقوفهم مع الفريق بصورة مبهرة.

وتحدث الكاتب الصحفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ملك وكتابة»، مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، على شاشة قناة «الأهلي»، مؤكدا أن «المباراة الأخيرة أمام الهلال السعودي كان الاستاد تقريبا مليان بالجماهير الأهلاوية» وذلك رغم حالة الإحباط التي أصابت الكثير من الجماهير بعد هزيمة الأهلي في مباراة بالميراس في الدور نصف النهائي.

وأضاف «مسلم»، أن جماهير الأهلي لا تترك فريقها حتى في أصعب اللحظات، مشيرا إلى تواجده في الإمارات أثناء إقامة بطولة كأس العالم للأندية، ولاحظ تواجد 80 أو 90% من الجماهير في الاستاد أثناء مباريات الأهلي كانوا من مشجعين الفريق الأحمر، «اللي كان جاي بيشجع من دبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة ومن العين، وقطعوا مسافات لتشجيع فريقهم ومساندة اللاعبين، واستمروا طوال الوقت في التشجيع وحماس اللاعبين.

محمود مسلم يشيد بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات

وأشاد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بالتنظيم الهائل للبطولة سواء من اللجنة المنظمة الإماراتية أو الفيفا، مؤكدا على أن البطولة أقيمت على أعلى مستوى سواء في التنظيم أو في كل الأمور اللوجستية، وهذا أمر تُشكر عليه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ومسؤولين وشعبًا، إذ كانت حفاوة الاستقبال كبيرة هناك، سواء كان الأهلي فائزًا أو مهزومًا، حيث كانت هناك تعاطف كبير من الجماهير الإماراتية للنادي الأهلي، مضيفا أنه لا أحد ينكر أن الأهلي قلعة تستطيع أن تشرف الكرة المصرية في كل مكان بحسن إدارته وبحسن نظامه والتزام لاعبيه السلوكية فضلًا عن أنهم ممتعين كرويا.

وأوضح محمود مسلم، أنه منذ سفر الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية كان الجميع يرتدي «بدل شيك موحدة»، كما أن لاعبي الفريق كانوا يتمتعون بالالتزام، «مكنوش بيخرجوا عشان فيروس كورونا المستجد، والحمد لله لم يكن هناك أي حالة كورونا واحدة طوال البطولة وهذا دليل على الالتزام الكامل والروح والمتعة اللي قدمها الأهلي في المباراة الأولى والأخيرة والشوط الثاني من المباراة الثانية»، موضحًا أن النادي الأهلي يُشرف أي مصري، كون هذا الكيان الكبير يستطيع إضافة البسمة والمتعة لكل مصري في كل بقاع الارض.

محمد مغربي من مكاسب الأهلي في فترة التوقف وبطولة العالم

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على أن البطولة في مجملها جيدة للنادي الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي تعرض لها الفريق، سواء غياب اللاعبين الدوليين وظهور التعب والإجهاد على بعض عناصر الفريق، فضلًا عن إصابة بدر بانون والشناوي وأكرم توفيق، وبيرسي تاو، وغيرهم، «كان عندنا إصابات غير اللاعبين بتوع المنتخب حمدي فتحي ومحمد شريف والسولية وأيمن أشرف»، مشيدًا بأداء محمد مغربي ناشئ الفريق الأحمر، موضحا أنه كان يتمنى مشاهدة أداء زياد طارق لكن الظروف لم تسعفه.

وليد سليمان مثال للروح والرجولة والمهارة.. زعلانين إنه هيعتزل

وقدم «مسلم»، خالص التحية للنجم وليد سليمان، الذي شارك في دقائق بسيطة في المونديال مع الأهلي فكان خلال هذه الدقائق مثال للروح والرجولة والمهارة والخطورة وأعطى ثقة للاعبين، «كلنا زعلانين انه أعلن اعتزاله نهاية الموسم لكنها سنة الحياة، وإن شاء الله حتى نهاية الموسم يمتعنا كمان وكمان كما عودنا»، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه النسخة من مونديال كأس العالم للأندية كانت أفضل طريق للأهلي للوصول إلى النهائي، إذ أن الأهلي له تجارب مع بالميراس وحقق فوزًا عليه النسخة الماضية.

وتابع: «لكن بقى الظروف اللي ذكرتها هي اللي حرمت الأهلي من هذه الأمور، لو كان الأهلي واخد راحته وكان تشكيله كامل، واللاعبين كلها موجودة ومستعدة لهذه البطولة كنا سنجد تقدم أفضل للأهلي في هذه البطولة»، مستشهدًا بتصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الذي ذكر أنه لم يشاهد لاعبي الأهلي الدوليين منذ شهرين قبل بطولة كأس العالم للأندية، موضحًا أنه باستثناء الشوط الأول من مباراة بالميراس فكان أداء النادي الأهلي «هايل» للغاية طوال البطولة.

الأهلي قدم بطولة رائعة في الإمارات عدا الشوط الأول من مباراة بالميراس

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه حال عدم تراجع لاعبي الأهلي في الشوط الأول من مباراة بالميراس فضلًا عن تجنب الأخطاء القاتلة لنجم الأهلي أيمن أشرف كان من الممكن أن يظهر الأهلي بشكل أكبر في البطولة، «من الصدف اللطيفة أن ياسر إبراهيم نجم مباراة الأهلي أمام الهلال بعدما سجل هدفين وكان سبب ف طرد لاعب الهلال، وبرضو أيمن أشرف، كان سبب في جونين داخل الأهلي واتطرد»، موضحًا أن الأهلي دائما وابدًا علامة مسجلة لمصر.

مسلم: الخطيب عزز مبدأ مصلحة مصر قبل الأهلي في بطولة الأمم الإفريقية

وأشار إلى أن مصلحة مصر كانت في أهم أولويات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عندما أخذت مصر اللاعبين الدوليين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، «في كأس الأمم الإفريقية كنا أهلي وزمالك كلنا مع بعض، هذه الروح الرياضة انعكست على بطولة كأس العالم للأندية، كان فيه ناس بتشجع الأهلي غير الأهلاوية، شوفنا تيشيرت الأهلي في مباراة للزمالك، وتيشيرت الزمالك في مبايرات الأهلي يارب الروح دي تستمر»، موضحًا أن الأهلي والزمالك حصدا تقريبًا على ربع البطولات الإفريقية وهذه إضافه كبيرة لصمر.

الأهلي من القوة الناعمة وعلامة مسجلة لمصر

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، على أن النادي الأهلي قوة ناعمة لمصر، فهناك مصري مهاجر إلى كندا منذ 40 عامًا ورغم ذلك ما زال يحافظ على مشاهدة النادي الأهلي ومبارياته في الدوري الممتاز وغيرها في مختلف البطولات، «الأهلى حالة كبير، فعلا ده نادي بمواصفات عالمية مش إفريقية فقط أو مصرية فقط أو إقليمية، مفيش حد بيمارس كرة القدم في العالم ميعرفش الكثير عن النادي الأهلي، الأهلي كيان كبير وله قيمه ومبادئه.