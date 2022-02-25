حبس عامل لاتهامه بهتك عرض طفلة في المنصورة.. استغل غياب زوجته للولادة

أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس عامل لاتهامه بالتعدي جنسيا على طفلة عمرها 9 سنوات بعد استدراجها إلى شقة حماته بمنطقة عزبة الشحاتين بمدينة المنصورة مستغلا غياب زوجته ووالدتها خلال وضع زوجته مولودهما.

ورود بلاغ باعتداء عامل على طفلة

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود بلاغ من «ر.س»، يتهم «حمدي .ع»، وشهرته «حمدي كاريكا»، باستدراج نجلته الطفلة «جيهان»، عمرها 9 سنوات، والتعدي عليها جنسيا.

وأكد الشاكي فىي بلاغه أن ابنته كانت تلهو في الشارع وقام المجني عليه باستدراجها إلى مسكن حماته بالمنطقة مستغلا غيابها بصحبة زوجته لوضعها مولدهما، وكمم فم الطفلة وتعدى عليها جنسيا.

القبض على المتهم واعترافه بارتكاب الواقعة

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكابه الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1842 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي كلفت المباحث الجنائية بالتحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة حال قيام المجني عليها باللهو في الشارع رفقة صديقها وشاهدها المتهم وقام باستدراجها والتعدي عليها جنسيا داخل الشقة الخاصة بحماته مستغلا عدم تواجدها وخلوها من ثمة قاطنين.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بإدخال الطفلة المجني عليها إلى داخل الشقة وتجريدها من ملابسها عنوة إلا أن المجني عليها قامت بالصراخ والاستغاثة ومقاومته رغم صغر سنها حتى تنجو منه إلا أن المتهم قام بتكميم فمها واستسلمت له حتى تمكن منها وقام بالتحرش بها والتعدي عليها جنسيا وغادر محل الواقعة بعد أن أتم جريمته.

وقررت النيابة عرض الطفلة «المجني عليها» على مصلحة الطب الشرعي لبيان التعدي الواقع عليها وإرسال عينات من السائل المنوي للمتهم وأخذ عينة والتحفظ عليها بالطرق الطبية لحين صدور قرار آخر بشأنها.